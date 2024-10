Elezioni Arezzo 2026 Pd al lavoro Ralli | L' alternativa alla destra c' è dialogo con liste civiche e partiti nessuno escluso

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Non parlo di campo largo o stretto, parlo didi governo e locale. Questanella comunità civile dic'è, è ben presente e con essa abbiamo iniziato a ragionare per preparare con i tempi giusti il percorso che ci porta alleamministrative per il