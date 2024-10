Ecco cosa farà Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle | il colpaccio di Milly Carlucci

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)con le: la mossa vincente disabato sera.con leè senza dubbio ilchedesiderava. La celebre conduttrice è stata protagonista della seconda puntata dello show di Rai1, non come concorrente, ma come “ballerina per una "con le: ildi" L'articolocon le: ildiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.