Dove vedere in tv l’Eurolega di basket 2024-2025 | la guida completa e le piattaforme streaming

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Riparte, e lo fa con la sua nona stagione dal cambiamento di format, diventato ormai a girone unico con una vera e propria forma di lega, se non chiusa, quasi. Si comincia da oggi con 18 squadre, si arriverà a maggio con le Final Four in sede ancora da decidere. Nel mezzo da un minimo di 34 partite per le squadre che chiuderanno dall’11° posto in giù a un massimo di 43 tra play-in, quarti di finale e appunto Final Four. Difende il titolo il Panathinaikos, che ha vinto pochi mesi fa per la settima volta negli ultimi 28 anni, e a distanza di 13 dall’ultima, la competizione. Il tutto ribaltando totalmente la stagione 2023-, nella quale c’era stato il 17° posto. Anche quest’anno i verdi saranno guardati con un occhio di riguardo, benché l’Olympiacos non stia a guardare e anche spagnole, Fenerbahce e Monaco abbiano propositi rilevanti.