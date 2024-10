Docente licenziata ha dichiarato falso titolo della laurea | nei documenti era stata conseguita di domenica Ecco cosa hanno detto i giudici

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il caso in commento riguarda uno dei tanti contenziosi affrontati dalla magistratura contabile che interessano procedimenti verso docenti privi deldi insegnamento che si conclude con la condanna per danno erariale per aver reso una prestazione senza averne avuto diritto. L'articolo, ha: neieradi