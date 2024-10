Dl sicurezza | Giorgis Parrini e Furlan a sit-in Cisl

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott (Adnkronos) - 'Modificare il Ddl. Manifestare è un diritto non un crimine!'. Questo lo slogan del sit-in che lasta svolgendo, dalle 10, a Roma, in piazza Vidoni, per "esprimere la forte preoccupazione del sindacato per i contenuti del disegno di legge sulla, approvato alla Camera ed ora all'esame del Senato". Al sit-in hanno partecipato anche senatori del Pd Andrea, Darioe Annamaria