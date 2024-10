Dc | Casini ' Merloni esemplare parlamentare e ministro encomiabile'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Sono profondamente commosso per la scomparsa di Francescoche ho conosciuto comedemocratico cristiano e, in un dicastero difficile come quello dei lavori pubblici. Un galantuomo che, nel successo imprenditoriale così come nella vita pubblica, ha sempre rispettato il prossimo e servito l'Italia". Lo dice Pier Ferdinandoin una nota.