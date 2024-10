Da Torino a Roma ecco i nuovi appuntamenti per il ritorno live della star della musica italiana

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tutti pazzi per Jovanotti! A maggio il cantante ha annunciato ilainei palazzetti e oggi il Palajova 2025 ha già registrato 12 sold out. Una notizia che non sorprende visto che c’era grande attesa per ildopo l’incidente in bicicletta che l’ha costretto allo stop. E, dopo questa reazione dei fan, sono state aggiunte 5 nuove date al calendario dei concerti. Jovanotti a un anno dall’incidente.