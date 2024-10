Crotone l’iniziativa del club per i giovani delle scuole calcio | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ilha annunciato l’inizio del#SqualettiAlloStadio, rivolta ai ragazzi iscritti alleaffiliate alrossoblù. Tra le società coinvolte vi sono ASD Academy, ASD Crescendo, Lion King e Real Kroton. Idelrivolta allepermette di acquistare dei pacchetti in abbonamento per le rimanenti gare casalinghe della stagione 2024/25 a un prezzo particolarmente vantaggioso. Nello specifico sarà come pagare un solo abbonamento (a prezzo intero per il settore scelto), ma allo stadio avranno accesso due adulti più il ragazzo iscritto alla scuola. L’adulto non deve necessariamente essere un genitore o un parente del ragazzo.