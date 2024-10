Contro lo Shakhtar stasera presenti 506 TIFOSI nerazzurri per sostenere l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Oggi moltidelin Germania: 506 sostenitoriper trascinare i ragazzi verso la vittoriaAtalanta è una partita molto importante per iche devono risollevarci dopo l’alterno momento in campionato, e in Germania iorobici non si sono risparmiati ad essereloci saranno nel settore