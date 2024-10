Continuano a crescere gli occupati ma ci sono oltre centomila inattivi in più in un anno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il mercato del lavoro italiano continua a, ma non cresce per tutti allo stesso modo. Ad agosto 2024, siaggiunti quarantacinquemila posti in più, toccando un nuovo record di ventiquattro milioni e ottantamila. Eppure è ancora un quadro a tinte fosche quello tracciato dall’Istat nel suo report mensile. I nuovitutti uomini, mentre le donne perdono seimila posti di lavoro. E tutti dipendenti, mentre gli autonomi tornano a calare a picco dopo il boom di luglio. Ma la cosa che più salta all’occhio è la crescita deglidi quarantaquattromila unità in un mese, soprattutto tra i più giovani. Il grande bacino degli scoraggiati, quelli che un lavoro non ce l’he non lo cercano nemmeno, si allarga ancora. Tanto che in un, rispetto ad agosto 2023, si contano ben centoseimilain più, di cui novantaduemila donne.