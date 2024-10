Como cellulari nascosti nelle felpe e microauricolari per superare l’esame della patente In aula arriva la polizia tre denunce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Tre uomini sono stati denunciati per aver tentato dil'esame per ladi guida aiutandosi con strumenti e telefoni. È accaduto a. I tre, un 34enne egiziano con precedenti diresidente a Saronno, nel Varesotto, un 32enne peruviano con precedenti diresidente a Villasanta, in Brianza e un italiano di 26 anni residente a Rho, nel Milanese, incensurato, sono stati bloccati nell'd'esameMotorizzazione Civile di, mentre tentavano di svolgere l'esame teorico. Uno degli esaminatori aveva notato i tre approcciarsi al computer in modo sospetto, così ha chiesto l'intervento. Una volta giunti sul posto, gli agentivolante hanno sottoposto a controllo i tre uomini, trovandogli addosso svariati strumenti che avrebbero consentito loro dil'esame.