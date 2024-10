Commercio in crisi e centro svuotato il titolare di Cat sceglie la pensione | È stato un privilegio

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Intere generazioni hanno mosso i primi passi indossando le calzature acquistate prima da Pollicino, un’istituzione in città, poi da Cat, presenza rassicurante in pienoa Foggia.E dopo quarant’anni, è tempo di saluti. Gli ultimi numeri sono in vendita a prezzi stracciati, presto i