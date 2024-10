Circolazione sospesa nel nodo di Roma disagi per chi viaggia in treno in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI -ferroviarianeldiper una disconnessione degli impianti diTermini eTiburtina. I treni Alta velocità, Intercity e Regionali registrano ritardi e cancellazioni. È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi. Il blocco allaferroviaria che dalle prime ore di questa mattina sta generando ritardi e cancellazioni inl'area diha mandato letteralmente in tilt il traffico ferroviario dei pendolari diretti nella Capitale per motivi di lavoro o studio. Decine di migliaia di persone che ogni giorno prendono ilper spostarsi, e che questa mattina si sono trovati davanti una situazione di totale paralisi del servizio pubblico.