Cina | Tianjin libreria Zhongshuge beneficia del rinnovamento urbano 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 02 ott – (Xinhua) – Dei lettori scelgono i libri presso lanell’Italian Style Area di, nel nord della, oggi 2 ottobre 2024. La, un progetto die riqualificazione urbane della municipalita’, attira molti turisti durante le vacanze per la Giornata nazionale. In futuro servira’ i cittadini con varie attivita’ culturali per promuovere la lettura. (Xin) Agenzia Xinhua