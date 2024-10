Cina | registra record di viaggi giornalieri ferroviari di passeggeri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Pechino, 02 ott – (Xinhua) – Il numero dieffettuati daicinesi ha raggiunto i 21,45 milioni ieri, primo giorno della settimana di vacanze per la Giornata nazionale. La cifra segna undidiin treno, ha dichiarato oggi la China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway), prevedendo che il numero scendera’ a 18,2 milioni oggi. La retea dovrebbe gestire 175 milioni dididurante la corsa aidi 10 giorni, dal 29 settembre all’8 ottobre. Turisti, riunioni di famiglia e studenti stanno guidando l’aumento dei. La lunghezza totale dei binari operativi inha superato i 160.000 chilometri nel settembre 2024, con l’inaugurazione di una sezione che collega due citta’ nella provincia meridionale cinese del Guangdong.