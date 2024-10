Chiesto il processo per il 58enne che ha ucciso l’orsa Amarena | “Ha agito con crudeltà”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È stata presentata la richiesta di rinvio a giudizio per l'allevatoredi San Benedetto dei Marsi che la notte del 31 agosto 2023 uccise l'orsa, mettendo in fuga i suoi due cuccioli. All'uomo viene contestata l'uccisione di animali aggravata da crudeltà ed esplosioni pericolose in un luogo abitato.