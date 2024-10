Chiasso fermato sul treno in dogana con una valigia piena di gioielli e orologi per quasi 100mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Como, 2 ottobre 2024 – Viaggiava in, proveniente da Zurigo e diretto a Milano, il cittadino cinese, residente in Cina, sottoposto a controllo da parte della Guardia di finanza di Pontee dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane. Trovato con merce non dichiarata, trae oggetti preziosi, per un valore di. Alla domanda per sapere se trasportasse merci al seguito, il passeggero ha risposto negativamente, sostenendo inoltre di non avere con sé alcun genere di bagaglio. Ma quando è stato invitato a scendere dalper approfondire il controllo, ha recuperato una, che conteneva merce di vario genere. In particolare 24 lotti, tra 11e 13 confezioni ditra anelli, braccialetti e orecchini, di noti marchi del lusso, tra cui Rolex, Omega, Bulgari e Cartier.