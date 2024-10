Charles Leclerc stimolato dall’arrivo di Hamilton in Ferrari | Gli dimostrerò di cosa sono capace

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lewisal termine del Mondiale 2024 di F1 lascerà la Mercedes e si trasferirà a Maranello, per essere protagonista in. Una grande sfida per il classe ’85 nativo di Stevenage, che prossimo ai 40 anni ha ancora grandi motivazioni e voglia di far bene con una marchio che l’ha sempre affascinato, anche oltre il mondo del Motorsport. Tanta curiosità c’è anche per quella che sarà la reazione di. Il monegasco non ha ancora realizzato il suo sogno di vincere il titolo mondiale con la Rossa e l’arrivo disarà un test probante per comprendere come saprà reggere la pressione di un sette-volte iridato, che ha esperienza e qualità eccelse nel centrare l’obiettivo mondiale. Intervistato da The Race,ha espresso le sue sensazioni: “Sarà molto interessante avere come compagno di squadra Lewis perché capirò quale sarà il suo metodo di lavoro.