Champions Liverpool-Bologna 2-0 | gol di Mac Allister e Salah

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sconfitta a testa alta per ilnel tempio del calcio di Anfield Road. I rossoblù non sfigurano al cospetto di una delle big del calcio europeo come ilma devono arrendersi 2-0 per i gol Macall'11' eal 75'. Prova di spessore dei ragazzi di Italiano che se L'articolo2-0: gol di Macproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.