Champions Lipsia-Juventus 2-3 | Vlahovic e Conceiçao la ribaltano Rosso a Di Gregorio Infortuni per Bremer e Nico Gonzalez

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In dieci per l'espulsione di Di, due volte sotto ma la rabbia e la determinazione per ribaltarla e vincere per la seconda volta in questagrazie alla doppietta die alla rete di. La Juve di Motta lotta fino alla fine e batte 2-3 il. Motta nel suo