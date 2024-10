Champions League ? Lipsia vs Juventus in Diretta Streaming Prime Video

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si torna in campo sucon la seconda giornata di UEFAche vedrà ladi Thiago Motta affrontare in trasferta i tedeschi del. Una gara che i bianconeri faranno di tutto per portare a casa e proseguire il positivo esordio della prima giornata, vinta 3-1 contro il PSV Eindhoven. L’appuntamento è per mercoledì 2 ottobre (inesclusiva sudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00). Indalla Red Bull Arena per il secondo grande appuntamento di UEFAci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Luca Toni e Fernando Llorente. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room diGianpaolo Calvarese.