Centri di accoglienza in zona mare la maggioranza concorda con Fratelli d' Italia | Danneggiano il turismo

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Idistraordinaria inturistical'economia turistica di Rimini. E il sindaco Jamil Sadegholvaad ha già scritto al prefetto affinché non vengano più autorizzati in. Sui problemi di ordine pubblico creati in particolare dall'ex hotel Grazia a Viserba ha