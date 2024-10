C’è un pianeta simile alla Terra che orbita attorno alla stella solitaria più vicina al nostro Sole

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La scoperta di questo nuovo eso, chiamato Barnard b, dal nome della suamadre, Barnard, è stata annunciata in uno studio pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics: è il risultato delle osservazioni effettuate negli ultimi cinque anni con il Very Large Telescope (VLT) dell’ESO, situato presso l’Osservatorio del Paranal, in Cile.