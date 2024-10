Caso Puff Daddy spuntano nuove accuse | Abusi su un bambino di 9 anni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), proseguono le indagini nei confronti del rapper: nuovi elementi al vaglio. Presuntisu minorenni da parte di Combs. Sean Combs al centro delle polemiche e delle indagini. La carriera del rapper e cantautore sta vivendo il momento più buio degli ultimi, forse anche precludendo possibili scenari – professionali e privati – in futuro. Ledi stupro e violenza sessuale, perpetrate nelle scorse settimane, dopo alcune deposizioni, hanno messo la figura dell’artista a dura prova.nei confronti del rapper (ANSA-CityRumors.it)L’uomo è stato arrestato poco tempo fa in un albergo al centro di Manhattan ed è cominciata la sua personale Odissea giudiziaria. Un caos in grado di generare un secondo MeToo. Dal cinema all’HipHop.