Case Antonini Eemi a lavoro per più efficienza e più occupazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Le banche italiane hanno un’importante funzione, quella di favorire la riqualificazione energetica degli immobili nei singoli paesi. Nell’ambito del progetto ci proponiamo di andare oltre il creare un semplice prodotto di mutuo green per l’acquisto di una casa ma ci proponiamo di migliorare la consapevolezza dei cittadini relativamente all’importanza dell’energetica della propria abitazione. Allo stesso tempo, crediamo che questo progetto aiuterà anche il territorio italiano nell’ambito dell’perché favorisce l’intervento di piccole e medie imprese nell’esecuzione di questi lavori di ristrutturazione degli immobili”. Lo ha detto DanielaHead of Sustainable Funding and Advisory, Banco BPM – Coordinatrice Italian Hub Energy Efficient Mortgage Initiative, ospite del Focus ESG, format tv dell’Italpress.