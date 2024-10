Cartellini Inter ultima giornata perfetta! Situazione sotto controllo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non ci sono stati ammoniti in casasabato contro l’Udinese, questo fa sì che la listarimanga invariata rispetto l’. Sono cinque i giocatori nerazzurri ammoniti in questa stagione, di cui due con sole due ammonizioni. Ancora lontani dal rischio diffida. Un ammonizione anche per mister Simone Inzaghi. DIFFIDATI– LISTASERIE A 2024-2025 Kristjan Asllani 2 ammonizione Henrikh Mkhitaryan 2 ammonizione Hakan Calhanoglu 1 Denzel Dumfries 1 ammonizione Benjamin Pavard 1 ammonizione Simone Inzaghi 1 ammonizione In grassetto i giocatori ammoniti nell’partita, in grassetto e corsivo quelli espulsi. Per entrare nell’elenco dei diffidati servono quattro ammonizioni, per essere squalificati cinque. SERIE A – IL PROSSIMO TURNO Napoli-Como venerdì 4 ottobre ore 18.30Verona-Venezia venerdì 4 ottobre ore 20.