Camion intraversato in FiPiLi tratto chiuso verso Livorno Code e disagi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lastra a Signa (Firenze), 2 ottobre 2024 – Un’altra mattinata di passione in. Unsi èa poche centinaia di metri dallo svincolo di Lastra a Signa, in direzione. E’ successo alle prime luci dell’alba, intorno alle 6,30. Il traffico a quell’ora non è mai troppo sostenuto, ma si sono comunque formatefino a 4 chilometri. Incidente inblocca la carreggiata Ilha infatti bloccato l’intera carreggiata e per questo ilè stato. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale. Il conducente non ha riportato conseguenze nell’incidente. Ancora non si conosce la dinamica, ma è possibile che sia stato tradito dal fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia. Per chi arriva da Firenze, l’uscita è obbligatoria a Lastra a Signa: questo ha inevitabilmente avuto grosse ripercussioni sulla viabilità ordinaria.