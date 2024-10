Cambiasso | Inter no punteggio pieno ma quasi! Due aspetti positivi

Leggi tutta la notizia su inter-news

L'Inter ha conquistato la sua prima vittoria in Champions League battendo la Stella Rossa a San Siro con un netto 4-0. Esteban commenta la prestazione in generale, trovando due aspetti più che positivi. Di seguito le sue parole a Sky Sport IMPRESCINDIBILE – L'Inter batte la Stella Rossa a San Siro e sale a +4 punti nella classifica unica della nuova Champions League. Ad aprire le marcature è Hakan Calhanoglu su punizione, come non succedeva da un po' di tempo in casa nerazzurra. Esteban loda il turco: «È uno di quei giocatori che in quelle posizioni lì quando giocano tu li vedi ma quando non ci sono li senti ancora di più. E credo che Calhanoglu sia uno di questi, al di là della magia che fa ingannando il portiere. Ultimo gol su punizione dell'Inter in Champions? Quello di Sneijder nel 2009/10, meno bello di quello di Calhanoglu, ma che ci diede tranquillità».