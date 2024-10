Cagliari Pavoletti VEDE la Juventus | le ULTIME sulle CONDIZIONI dell’attaccante rossoblu

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Leonardomette nel mirino la partita contro i bianconeri dopo l’infortunio accusato al piede Buone notizie in casa: Leonardoha recuperato per la sfida contro la. Una notizia che fa felice Davide Nicola che pian piano sta ritrovando pezzi importanti per il suo scacchiere tattico. Dopo Matteo Prati, tornato ad allenarsi