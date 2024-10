Briatore multato a Roma per i ‘fiori fuorilegge’ della pizzeria | Qui amano il degrado

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Per il Comune dii fiori sono segno di, ritengono che la spazzatura sia diventata segno di eleganza e di bellezza" "Abbiamo capito veramente qual è il problema di, i fiori di Crazy Pizza in via Veneto". Flaviosbotta su Instagram dopo la multa comminata al suo locale in via Veneto.