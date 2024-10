Briatore furioso contro il Comune di Roma | I fiori sono il problema? E la spazzatura le bancarelle abusive e la camorra no?

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il Crazy Pizza adi Flavioè aperto da due anni. E in due anni ha collezionato tante piccole sanzioni fino ad arrivare a oltre 3.500 euro. L'ultima risale all'1 ottobre 2024, quando la pizzeria è stata multata per iche si trovano sulla facciata di via Veneto.Secondo