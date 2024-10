Brescia art marathon 2025 | si correrà in memoria di Walter Bassi

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Maratona che vince non si cambia. L’attesa non è delusa e la Gruppo BossoniArttornerà nelforte della sua personalità. Di quei lati del suo carattere che l’hanno vista crescere in numeri e autorevolezza nel mondo del running italiano e non solo. La prima conferma arriva