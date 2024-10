Bremer | Alla Juve mi responsabilizza QUESTO RUOLO il giocatore più forte con cui ho giocato…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)allo scoperto: «Ho un grande OBIETTIVO con la. Lipsia? C’è un loroche mi preoccupa». Le sue parole Gleisonè intervenuto ai microfoni della Bild. Di seguito le parole del difensore dellantus: soprattutto in vista del match di Champions League.– «Quando giochi per un club come lantus, gli obiettivi devono sempre