Brambati | Conte deve vincere lo Scudetto | prende 8 milioni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Le parole di Antonionon sono piaciute proprio a tutti, così come la questione ultras intorno ad Inter Milan. Massimoha affrontato entrambe le tematiche su TMW Radio. ULTRAS – Massimoè rimasto sorpreso dalla situazione intorno ad Inter e Milan: «Mi ha lasciato un po’ perplesso questa inchiesta sugli ultras. Non pensavo si arrivasse a questi livelli, anche tirando dentro i tesserati, con allenatori, giocatori e dirigenti contattati da questi soggetti. Sono amaramente sorpreso e non fa una bella pubblicità al nostro calcio. Vorrei capire cosa ne pensano Oaktree e Cardinale, perché gli americani non sanno neanche cosa significano queste cose».mette le mani avanti,posizionepoi non è d’accordo con Antonio: «Vuole mettere le mani avanti. Non è che gli hanno dato 8per andare a sfogliare le margherite.