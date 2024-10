Borsa | Milano si porta in parità scivola Pirelli corre Brembo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Piazza Affari siindopo un avvio debole. L'indice Ftse Mib è invariato a 33.770 punti. Frena(-3,52% a 5,15 euro) dopo l'uscita didal capitale, mantenendosi comunque sopra ai 5,07 euro per azione riconosciuti al gruppo bergamasco. Quest'ultimo segna un rialzo speculate del 3,73% dopo un incasso di 282,9 milioni di euro. Il prezzo del greggio (Wti +2,21% a 71,39 dollari al barile) con le tensioni in Medio Oriente e il summit del vertice dell'Opec spinge Eni (+1,8%). Acquisti anche su Leonardo (+1,82%), Bper (+0,908%, Moncler (+0,73%), Tenaris (+0,72%) e Cucinelli (+0,63%). Rimbalzo di Stellantis (+0,42%), calo frazionale per Ferrari (-0,1%) e Iveco (-0,07%). Segno meno per Stm (-0,58%), Unicredit (-0,33%), invariata Intesa.