Borsa | Milano chiude fiacca con l' Europa giù Pirelli e Iveco

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ladi(-0,28%), in linea con gli altri listini europei. Sui mercati pesano i timori di una ulteriore escalation della crisi in Medio Oriente. Lo spread tra Btp e Bund conclude stabile a 133 punti, con il rendimento del decennale italiano che guadagna cinque punti base al 3,41 per cento. A Piazza Affari pesa il calo di(-2,4%), dopo l'addio di Brembo (+0,5%) che ha ceduto l'intera quota del 5,58%. Male anche(-2,7%) e Recordati (-2,3%). Le tensioni sul gas mettono sottopressione le utility. In flessione Italgas (-1,8%), Enel (-1,5%), A2a e Hera (-1,3%). In ordine sparso le banche che vedono rischi per l'andamento dell'economia con un inasprimento dei conflitti. In calo Unicredit (-1,5%), Mps (-1,4%), Intesa (-0,5%) e Popolare di Sondrio (-0,4%).