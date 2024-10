Borsa | Europa positiva con il greggio e la difesa Milano +05

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Borse europee positive con l'aumento delle tensioni in Medio Oriente. Il rischio di un'escalation nell'area spinge il comparto della, mentre salgono i prezzi del(Wti +2,18% a 71,38 dollari al barile) mentre il gas si assesta poco sopra i 39 euro al MWh. Parigi guadagna lo 0,62%, Londra elo 0,5% e Francoforte lo 0,2% mentre Madrid oscilla intorno alla parità (-0,04%). Negativi i futures sui listini Usa in attesa il tasso di disoccupazione nell'Eurozona, dopo la diffusione di quello italiano in calo dal 6,4 al 6,2% in agosto. Da Oltreoceano, in concomitanza con il vertice dell'Opec, sono in arrivo l'indice Pce della Fed di Dallas, le richieste di mutui e le scorte settimanali di