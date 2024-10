Bonura non si dà pace | Bisogna stare attenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Marconon si dà, l’aver gettato al vento col Trestina una vittoria praticamente conseguita all’ultimo degli istanti di recupero lo ha mandato letteralmente in bestia. Dopo i punti lasciati a Figline, un’altra occasione che poteva dare ben altro lustro alla giornata e alla classifica della Sangiovannese: "Come spesso mi accade dormo poco al cospetto di risultati del genere, non mi capacito come senza aver mai subito un vero tiro in porta siamo riusciti nell’intento di farci riacciuffare all’ultimo istante della partita quando, solo pochi secondi prima, il nostro portiere aveva la palla in mano e sembrava ormai fatta. Il rigore è nato da una serie di errori fatti a monte, non sto qui a sindacare se c’era o non c’era noi non dovevamo assolutamente permettergli di arrivare in area in quella maniera ed è quindi colpa esclusivamente nostra", spiega Mister Marco Bronura.