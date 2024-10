Bologna Italiano a testa alta | coraggiosi e bravi a ribaltare il campo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sconfitta adelsul difficiledel Liverpool nella partita di Champions League. “Usciamo come volevamo, a. Abbiamo fatto una grande partita a parte gli episodi dei due gol. Nel primo potevamo lavorare meglio, sul secondo beh, da quella mattonella Salah ha il 100% di realizzazione. Credo che il Liverpool non si aspettasse uncosì coraggioso e bravo a ribre il. Peccato, però ho fatto i complimenti ai ragazzi, bella prestazione, ripartiamo da qua”. L’allenatore del Liverpool Vincenzo Italiaa così la sconfitta ad Anfield. “Sapete benissimo quanto è difficile l’impatto con queste partite, soprattutto per ragazzi che si trovano per la prima volta in palcoscenici del genere –aggiungea Sky Sport-.