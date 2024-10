Biancazzurri ko con la capolista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sconfitta di misura per l’Under 17 del Rimini contro la Spal (2-1, in gol Di Pollina). Rimini: Mordenti, Cenci (39’ st Molfetta), Zammarchi (14’ st Di Pollina), Bizzarri (29’ st Lombardi L.), Manzi, Nava, Foschi (14’ st Fabbri), Mengoni (1’ st Eco), Cellarosi (39’ st Lombardi N.), Arlotti (39’ st Cristiani), Grassi. All.: Mandola. A secco la San Marino Acadeny con il Vicenza (3-0). San Marino: Cenci; Delvecchio, Colombini, Pennacchini, Montali, Baiardi, N. Tamagnini (14’ st Molinari), Meloni, S. Tamagnini, Arcangeli (27’ st Grandoni), Canarezza (14’ st Markaj). All.: Di Maio. Under 17 serie C. (3ª giornata): Padova-Clodiense 3-0, Virtus Verona-Feralpisalò 1-0, Vicenza-San Marino 3-0, Legnago-Caldiero 0-1, Rimini-Spal 1-2, Triestina-Arzignano 4-1, Trento-Vis Pesaro 0-1.