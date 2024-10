Berlino ' attacco Iran rischia di infiammare Medio Oriente'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L'dell'contro Israeledi "" l'intero: lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Gli Hezbollah e l'devono immediatamente porre fine agli attacchi a Israele", ha affermato Scholz in un comunicato diffuso dalla cancelleria. "L'missilisticoiano va condannato con la massima durezza. Con questo siun'ulteriore escalation in una situazione già tesa in. L'ditutta la regione, e questo deve essere evitato", ha sottolineato.