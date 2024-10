Bellariva | donna trovata morta in Arno FOTO

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Unadi circa 60 anni è stataquesta mattina in, all'altezza di.Il corpo sarebbe stato avvistato da un vigile del fuoco in pensione che, insospettito da una bici e dei vestiti abbandonati lungo l'argine, si è avvicinato alla riva, rinvenendo poi in acqua il