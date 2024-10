Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 ottobre 2024 | Steffy spaventata dalla scelta di Finn Che paura!

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Scopriamo lee le Trame delladiin onda il 3su Canale5. Nell'episodio della Soap,rivelerà adi aver deciso di presentarsi in prigione da Sheila. La Forrester sarà molto preoccupata e lo metterà in guardia. Intanto RJ ammetterà di non credere all'amicizia tra Brooke e Taylor.