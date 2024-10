Bayer Leverkusen-Milan Gabbia | Siamo molto arrabbiati | PM Video

Leggi tutta la notizia su pianetamilan

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Giocatore giocatore, giocatore rossonero, ha parlato in zona mista dopo, partita della Champions League 2024-2025 Giocatore giocatore, giocatore rossonero, ha parlato in zona mista al termine di, seconda partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 che si è svolta stasera alla 'BayArena' di, in Germania. Ecco, dunque, neldel nostro inviato allo stadio, Stefano Bressi, le sue dichiarazioni