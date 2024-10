Bastoni CONTRO tutti | Volete DESTABILIZZARCI Noi via abbiamo dimostrato QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ACCUSA in zona mista:«Da fuori VOCI PER. Ma quel gesto dimostra tutto». Le parole del difensore nerazzurro Alessandro, difensore dell‘Inter, ha parlato in zona mista al termine della partita vinta con la Stella Rossa in Champions League. TURNOVER – «C’è grande fiducia inquanti, la rosa è stata costruita pere non ci