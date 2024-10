Barbara D’urso a Ballando danzerà sulle note di All of Me

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), ballerina per una notte della seconda puntata dicon le Stelle,di All of Me di John Legend. Il pezzo naturalmente sarà stato scelto per il cognome dell’interprete. L’appuntamento con la pista e con i pop-corn è per sabato prossimo, 5 ottobre, in prima serata su Rai 1.di All of Me Davide Maggio.