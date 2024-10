Banditi incappucciati svaligiano tabaccheria in tempo record | le impressionanti immagini delle telecamere di sorveglianza

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ledihanno ripreso il raid messo a segno da 4nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre: i malviventi arrivano con un’auto e agiscono in maniera perfettamente coordinata e fulminea, portando via refurtiva, tra tabacchi, beni vari e contanti, per