Autonomia il 12 novembre udienza Consulta su legittimità costituzionale

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sarà il 12l’in Cortesulladella legge sull’differenziata. Il presidente della, Augusto Barbera, ha fissato la data per la discussione delle questioni di costituzionalità sollevate dalla Regione Puglia (ricorso n. 28) e dalla Regione Toscana (ricorso n. 29) sulla legge n. 86 del 26 giugno 2024 “Disposizioni per l’attuazione dell’differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”. Seguirà, a scadenza termini prevista per martedì 8 ottobre, la fissazione, sempre per l’pubblica del prossimo 12, della discussione delle questioni disollevate dalla Regione autonoma della Sardegna (ricorso n. 30) e dalla Regione Campania (ricorso n. 31) riguardanti la stessa legge.