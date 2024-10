Atalanta formato Champions | tre gol e Schakhtar Donetsk schiantato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Reduce dal pareggio all'esordio con l'Arsenal, l'ottiene la prima vittoria inLeague in trasferta contro lo Shakhtar. Sul neutro di Gelsenkirchen i nerazzurri s'impongono 3-0 grazie alle reti di Djimsiti, Lookman e Bellanova, tutti al primo sigillo assoluto nella massima competizione europea. La squadra di Gasperini ritrova il sorriso dopo tre gare di fila senza successi tra campionato e coppa, salendo a quota 4 punti in classifica, mentre gli ucraini restano a 1 dopo il pari nella prima sfida con il Bologna. Succede poco o nulla per i primi venti minuti di gara, poi proprio al 21', sugli sviluppi di una palla inattiva, la Dea riesce a sbloccarla: Samardzic tocca corto per Lookman che propone un cross velenoso al centro, Djimsiti controlla di coscia e sotto porta trafigge il portiere per l'1-0.