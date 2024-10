Ascolti Temptation Island 2024 ecco quanto ha totalizzato la quarta puntata dell’1 ottobre | dati auditel

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)halaandata in onda su Canale 5 martedì 1e condotta da Filippo Bisciglia? Andiamo a scoprire idel prime time. Su Canale 5 è andata in onda la nuovahala" L'articolohalaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.